mum. Wilsede. "Ein Engel zu Maria kam" lautet das Motto des traditionellen Adventskonzerts am Sonntag, 27. November, ab 11.30 Uhr auf dem "Emhoff" in Wilsede (Wilsede 9), zu dem der Verein Naturschutzpark (VNP) einlädt. Zur Freude der Veranstalter tritt das Ensemble "Trigon" erneut in Wilsede auf.

Die Gruppe beschäftigt sich mit alter Musik und gehobenem, volkstümlichen Liedgut vom Mittelalter bis in die Gegenwart und präsentiert diese in sehr einfühlsamen und temperamentvollen eigenen Arrangements. Die Musiker waren während der vergangenen Saison schon einmal auf dem "Emhoff" zu Gast und begeisterten mit ihrer instrumentalen und musikalischen Vielfalt verbunden mit Holger Schäfers warmer, inniger Singstimme die Zuhörer. Am ersten Advent werden Advents- und Weihnachtslieder, Gedichte und Geschichten sowie weltliche Instrumentalmusik zu hören sein.

• Der Eintritt kostet zwölf Euro; Kinder bis 16 Jahre sind kostenlos dabei.