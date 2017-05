Ein Flohmarkt mit Tradition

„Von Trödel bis Edel“: Nachbarn am Osterberg treffen sich seit 14 Jahren.

Aus einer Gemeinschaftsaktion für Nachbarn ist innerhalb kurzer Zeit ein Event für einen ganzen Ort geworden: Am Samstag, 10. Juni, findet zwischen 10 und 15 Uhr im Jesteburger Ortsteil Reindorfer Osterberg der beliebte Flohmarkt „An den Birken“ statt. Auch diesmal lautet das Motto wieder „Von Trödel bis Edel“.„Der Flohmarkt fand zum ersten Mal vor 14 Jahren statt“, erinnert sich Werner Roitsch. Die Anwohner am Osterberg hatten damals den Wunsch, sich besser kennenzulernen. Schnell entstand die Idee eines Flohmarktes. Los ging es mit 20 Ständen. Heute sind es deutlich mehr. „Ich rechne mit mindestens 50 privaten Händlern“, sagt Roitsch, der die Organisation übernommen hat. In besonders schmackhafter Erinnerung geblieben sind ihm die Bratwürste von Nachbarin Rosa Kollberg. „Sie ist damals extra in ihre thüringische Heimat gefahren, um dort die Würste zu kaufen“, sagt Roitsch. Und das sei bis heute so.Mit den Einnahmen des ersten Flohmarkts unterstützen die Nachbarn eine Familie aus Jugoslawien, die aus Jesteburg wieder zurück in ihre Heimat musste. Nachdem die Premiere ein Erfolg war, entschieden sich die Nachbarn, den Flohmarkt auch weiterhin zu organisieren. Sogar ein fester Termin wurde vereinbart: Immer der dritte Samstag im September. „Inzwischen weichen wir allerdings von der Tradition ab und sind bereits im Juni dran“, so Roitsch.Die Besucher schätzen vor allem die sehr persönliche Atmosphäre des Flohmarktes, an dem sich nur private Anbieter beteiligen dürfen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Auf die Gäste wartet ein großes Kuchenbüfett und - leckere Bratwürste aus Thüringen.• Übrigens: Wer sich mit einem Stand an dem Flohmarkt beteiligen möchte, kann sich noch anmelden. Die Gebühr beträgt pro Stand fünf Euro sowie einen selbst gebackenen Kuchen. Anmeldungen nimmt Organisator Werner Roitsch unter der Nummer 04181 - 38955 oder per E-Mail an m-w-roitsch@t-online.de entgegen.