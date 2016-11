Viele Geschäfte beteiligen sich an Benefiz-Aktion in Jesteburg.

mum. Jesteburg. „Ein Tag wie St. Martin: Wer teilt, gewinnt!“ - unter diesem Motto steht in der Jesteburger St. Martins-Kirchengemeinde traditionell die zweite Novemberwoche. Von Montag bis Sonntag, 7. bis 13. November, beteiligen sich auch in diesem Jahr zahlreiche Geschäftsleute und Gastronomen an der Benefiz-Aktion. „Um die Arbeit in unserer Kirchengemeinde auch fortan nah am Menschen gestalten zu können, sind wir angesichts der finanziellen Kürzungen der Landeskirche zunehmend auf das ehrenamtliche Engagement unserer Gemeindemitglieder und das Sammeln von Geldspenden angewiesen“, sagt Dr. Hiska Karrasch-Bergander vom Förderkreis der St. Martins-Kirchengemeinde.Im Café Mokkasin wird daher ein spezieller St. Martins-Kuchen angeboten. Im Obst-, Gemüse- und Blumenladen „Knackig-Frisch“ kann der St-Martins-Apfel, ein leckerer Apfel aus dem Alten Land, erworben werden. Die Hälfte des Verkaufserlöses geht jeweils zu Gunsten der Aktion. Das Autohaus Kuhn + Witte spendet für jede durchgeführte Autowäsche einen Euro. Die Tapas Bar „Destino“ gibt zehn Prozent seines Umsatzes aus dem Weinausschank weiter und die Shiatsu-Praktikerin Gudun Jagau spendet gar den gesamten Erlös ihres Einsatzes am Mittwoch, 9. November, im Gemeindehaus. Behandlungen können unter der Telefonnummer 04181 - 38596 gebucht werden.„Wir sind sehr dankbar, dass unsere Benefiz-Aktion so großzügig unterstützt wird und der Geist des Heiligen St. Martin von Tours, dem Namensgeber unserer Kirche, durch das selbstlose Wirken vieler Jesteburger Gestalt bekommt“, so Hans-Jürgen Meyer vom Förderkreis.Auch der „Dorfkrug am Mühlenteich“, das Kosmetikstudio „Magnifique“, Susannes Gewächshaus, der Jesteburger Buchladen, Metallbau Broders, Gartengestaltung Erhorn, die NP-Friseure, die Bäckerei Weiss und das Restaurant „Zum Grünen Jäger“ setzen sich für die gute Sache ein.Höhepunkte der Aktionswoche werden der St. Martinsumzug am Freitag, 11. November, um 17 Uhr ab der Kirche sowie das Benefizkonzert am Samstag, 12. November, um 17Uhr mit dem „PianoVoce“-Duo im Gemeindehaus sein.