Jesteburg : CafeBook |

mum. Jesteburg. Ein Hauch Paris weht am Samstag, 24. Juni, ab 19 Uhr durch das „CafeBook“ (Kirchweg 3) in Jesteburg. Vincent Judith, Stefan Back, Volker Linde und Philipp Schröter zaubern französisches Flair in das gemütliche Wohnzimmerambiente des Cafés. Die Musiker spielen hinreißende Filmmusik, Waltz Musette und Kaffeehaus-Swing - eine Hommage an die französische Leichtigkeit.

• Der Eintritt kostet zwölf Euro; Tickets gibt es an der Abendkasse.

• Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.cafe-book.de.