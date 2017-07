„Elbtunnel und Hafenrundfahrt“ mit „Jugend aktiv“ entdecken

mum. Hanstedt/Jesteburg. Erst bequem in den Bus einsteigen, dann ab aufs Wasser und spannend wird es auch noch! Der 14. Juli steht bei „Jugend aktiv“ ganz im Zeichen der Elbe. Der Ausflug „Elbtunnel und Hafenrundfahrt“ ist für Kinder ab sieben Jahre (gern auch mit Familie) geplant. Los geht es mit der Besichtigung der Elbtunnel-Betriebszentrale, in der die Tunnelröhren rund um die Uhr überwacht werden. Die dortige Berufsfeuerwehr stellt die Tunnellösch- und Rettungsfahrzeuge vor und erläutert die spezifischen Einsatzmöglichkeiten. Anschließend wird mit einem Gang durch die 426 Meter lange Röhre des alten Elbtunnels der Sprung von der Gegenwart in die Vergangenheit gewagt. Zum Abschluss findet dann auch noch eine Hafenrundfahrt statt.

Anne Dietrich freut sich schon auf den Ausflug: „High-Tech im Elbtunnel, Denkmalpflege unter Wasser und eine Rundfahrt durch einen der größten Häfen der

Welt - spannender kann Hamburg für die ganze Familie nicht sein.“

• Der Bus startet um 9 Uhr in Hanstedt (Ortsmitte) mit Halt in Jesteburg (Freibad) und Bendestorf (Mühle). Die Rückkehr ist für etwa 16 Uhr geplant.

• Die Teilnahme kostet zwölf Euro; Mitglieder von „Jugend aktiv“ sind mit zehn Euro dabei. Anmeldungen bitte telefonisch unter 04183 - 9757570 oder via E-Mail an info@jugend-aktiv.eu.