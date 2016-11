Landkreis Harburg veranstaltet Weihnachts-Gewinnspiel / Tipps, um den Energieverbrauch zu senken.

"Energieeffizient durch den Advent": Am Donnerstag, 1. Dezember, startet der Landkreis Harburg aufsein Weihnachts-Gewinnspiel für alle Bewohner des Landkreises. Bis Weihnachten können die Besucher des Energiewegweisers täglich ein Türchen des Kalenders öffnen und erhalten wertvolle Tipps, wie sie den Energieverbrauch in ihrem Haushalt senken können. Dort haben sie auch die Chance, am Weihnachts-Gewinnspiel teilzunehmen und einen von 100 attraktiven Preisen rund ums Energiesparen zu gewinnen. "Mit unserem Gewinnspiel geben wir das Preisgeld von 4.000 Euro, mit dem wir beim niedersachsenweiten Wettbewerb 'Klima kommunal 2016' ausgezeichnet wurden, für Energiesparmaßnahmen an unsere Bürger zurück", sagt Landrat Rainer Rempe. "Dabei profitieren nicht nur die glücklichen Gewinner", so Klimaschutz-Manager Oliver Waltenrath. Alle Besucher und Teilnehmer erhalten Tipps, wie sie den Energieverbrauch im eigenen Heim senken können.Verlost werden 75 Euro-Gutscheine für Heizungspumpen und Kühl- oder Gefriergeräte, Heizungs-Sparsets, Steckerleisten mit Fußschalter, Energiekostenmessgeräte sowie Energie- und CO2-Sparbücher.Wer teilnehmen möchte, gibt einfach seine E-Mail-Adresse an und klickt auf "Jetzt mitmachen und gewinnen". Die Gewinner werden vom Landkreis per E-Mail benachrichtigt und um ihre Adresse für den Postversand des Preises gebeten. Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz im Landkreis Harburg. Jeder Haushalt kann nur einmal während der Laufzeit des Adventskalenders gewinnen.• Hintergrund: Mit der virtuellen Energieagentur "Energiewegweiser" macht der Landkreis die vielfältigen Klimaschutzangebote im Kreisgebiet kompakt, komplett und tagesaktuell im Internet verfügbar. Unterstehen sämtliche Klimaschutz-Service-Angebote des Bundes, des Landes, des Landkreises sowie der Städte und Gemeinden auf einem Blick für Bürger, Gewerbetreibende und Kommunen zur Verfügung, wie beispielsweise die erfolgreichen Energieberatungen der Verbraucherzentrale Niedersachsen, die durch Förderung der Kreisverwaltung in allen Städten und Gemeinden des Landkreises kostenlos angeboten werden.Außerdem bündelt der "Energiewegweiser" Klimaschutzförderprogramme der Kommunen im Landkreis sowie alle relevanten Förderprogramme von Land und Bund. Ein Veranstaltungskalender liefert einen Überblick über klimaschutzrelevante Termine für das Kreisgebiet.