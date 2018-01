Faslam in Hanstedt: Einfach nicht zu toppen

Das Party-Wochenende für Jung und Alt

Jürgen Brosda im Dauereinsatz

Was die Kölner Karnevalisten können, das bekommen die Hanstedter schon lange hin! Zum Faslam sind alle Bürger des Ortes auf den Beinen - und feiern selbstverständlich kräftig mit. Mit Spannung wird vor allem wieder der große Festumzug erwartet. Seit Wochen sind die Faslamsbrüder und -schwestern am Hämmern und Werkeln, um mit viel Fleiß, Kreativität und Geschick die festlichen Umzugswagen zu bauen und bunte Fußgrupppen auszustatten. Und das alles erwartet die Faslams-Freunde:• Den Auftakt bilden am Donnerstag, 18. Januar, ab 19 Uhr der Preisskat und das Knobeln in der Schützenhalle.• Am Freitag, 19. Januar, beginnt um 20.11 Uhr der „Bunte Abend“. Geboten wird eine tolle Show mit Tanzvorführungen, Gesang und Sketchen. Die Besucher können sich zudem auf eine Tombola mit vielen attraktiven Preisen, gestiftet von den Hanstedter Geschäftsleuten, freuen.• Am Samstag, 20. Januar, wird geschnorrt. „Mudder“ Wolfgang Witte und „Vadder“ Gunnar Hofmeister bieten allen Schnorrern vor dem Start um 8 Uhr in der Schützenhalle ein rustikales Frühstück. Dann geht es mit den Jesteburgern Bläsern zum Schnorren durch den Ort.• Um 15 Uhr startet die Kindermaskerade mit Kinderanimateur Marco. Bei Tanz, Polonaise und Bonbonregen können alle Jungen und Mädchen nach Herzenslust herumtoben. Eltern dürfen mitgebracht werden.• Am Abend steigt um 21 Uhr der große „Lumpenball“. DJ Jürgen Brosda bringt alle Feiernden ordentlich in Schwung.• Der große Festumzug der Hanstedter Narren ist der Höhepunkt des Faslams. Am Sonntag, 21. Januar, ab 12 Uhr sammeln sich die farbenprächtigen Umzugswagen und Fußgruppen in der Schloßstraße, um 13 Uhr beginnt der Zug durch Hanstedts Mitte. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Danach treffen sich Narren und Feierlustige in der Schützenhalle zur großen Umzugsparty. Nach dem Marsch in der Kälte wird hier mit Musik und Tanz allen Partygästen kräftig eingeheizt. Die Faslamseltern und alle Faslamsbrüder und -schwestern freuen sich auf die tollen Tage und laden alle Bürger herzlich zum Mitfeiern ein!Faslam in Hanstedt - da kann man auch schon einmal die Übersicht verlieren! Wann findet wo etwas statt. Das WOCHENBLATT gibt eine Übersicht auf alle Termine.Donnerstag, 18. Januar• 19 Uhr: Preisskat und KnobelnFreitag, 19. Januar• 20.11 Uhr: „Bunter Abend“ mit lustigen Sketchen. Nicht verpassen: die große TombolaSamstag, 20. Januar• 8 Uhr: Schnorrer-Frühstück in der Schützenhalle• 9 Uhr: Schnorren im Dorf - mit dem Jesteburger Blasorchester und Hartmut• 15 Uhr: Kinderfaslam mit Animateur Marco• 21 Uhr: Lumpenball mit DJ Jürgen Brosda & Team (Einlass ab 18 Jahre)Sonntag, 21. Januar• 12 Uhr: Sammeln zum großen Festumzug durch Hanstedt in der Schloßstraße• 13 Uhr: Der Umzug startet - für das leibliche Wohl ist gesorgt.• Alle Veranstaltungen finden in der Schützenhalle statt.Wo Jürgen Brosda auftritt, ist Party-Spaß garantiert. Für den beliebten Marxener läuft es seit einigen Jahren richtig rund: Unter anderem präsentierte Brosda sein neues Marketingkonzept. Künftig begeistert er unter dem Titel „Der DJ vom Kiez“ (www.der-dj-vom-kiez.de) Party-Gäste. Offensichtlich verhilft das neue Image auch zu interessanten Aufträgen. „Der Kiez ist überall in Deutschland, vielleicht sogar auf der Welt, ein Begriff. Davon profitiere ich jetzt“, sagt Brosda.• Am meisten allerdings freut sich Jürgen Brosda über den Erfolg seiner CDs. Eine Version des Hans Albers Klassikers „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins!“ (das WOCHENBLATT berichtete) kommt bei jeder Fete gut an. Unterstützt wird der DJ bei diesem Projekt vom „Duo Hossa“. Grundlage des Lieds ist Brosdas Erfolgstitel „Halli Galli“, der es inzwischen auf mehr als 50 Party-Sampler geschafft hat.Brosda ist in Hanstedt gleich dreimal im Einsatz - beim „Bunten Abend“, beim „Lumpenball“ und bei der „Umzugsparty“. Danach ist für Brosda Faslam noch lange nicht beendet.Das sind seine Termine:• 2. Februar: Faslams-Disco, Fliegenberg• 3. Februar: „Lumpenball“, Pattensen• 4. Februar: Umzugsparty, Fliegenberg• 9. Februar: Disco, Toppenstedt• 10. Februar: „Lumpenball“, Stöckte• 11. Februar: Umzugsparty, Toppenstedt• 13. Februar: „Faslams-Ball“, Stöckte• 17. Februar: Umzug, Hörsten