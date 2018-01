"Friday-Music" mit den "Noymeiers" in Lüllau

Mit viel Spielfreude bringen die „Noymeiers“ (Foto) schöne Evergreens, erfolgreiche Chartstürmer und bekannte Hits aus den letzten 60 Jahren Musikgeschichte auf die Bühnen. Das mehrstimmige Quartett mit zwei Solostimmen, einem Cajón sowie zwei Akustik-Gitarren groovt quer durch alle Grenres wie Schlager, Country, Rock und Pop.Ihren nächsten Auftritt bestreiten die „Noymeiers“ im Rahmen der „Friday-Music“ am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, im Dorfkrug am Mühlenteich (Lüllauer Dorfstr. 25) in Lüllau.• Eintritt frei. Infos: www.brookhoff.de