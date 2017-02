Grünkohl und Platt mit Matthias Stührwoldt

Kulturforum hat launigen Bauern eingeladen.

Das klingt nach einem leckeren und zugleich vergnüglichen Abend! Das Bendestorfer Bürger- und Kulturforum lädt für Samstag, 18. Februar, ab 18 Uhr zu „Grünkohl und Platt in Harmstorf“ ein. Wer die plattdeutsche Sprache auch nur etwas versteht, ist herzlich zu dieser beliebten Veranstaltung in „Maacks Gasthof“ (Hauptstraße 22) eingeladen.Diesmal unterhält Matthias Stührwoldt die Gäste. Stührwoldt ist einer der erfolgreichsten plattdeutschen Autoren der vergangenen Jahre. Selbst Landwirt aus Stolpe (Schleswig-Holstein), hat er eine einzigartig trockene und humorvolle Art, mit der er über den ganz normalen Wahnsinn in der heutigen Landwirtschaft berichtet. Hochgelobt, regelmäßig Gast in der Sendereihe „Hör maln beten to“ (NDR 1 Welle Nord), veranstaltet er inzwischen viele Lesungen. Seine launigen Trecker- und Viehgeschichten kommen dabei ebenso gut an wie die Melk- und Mistfabeln.• Der Eintritt kostet 25 Euro (inklusive Grünkohl satt). Die Tickets gibt es bei Blumen Ritter in Bendestorf und im Internet unter www.bk-bendestorf.de.