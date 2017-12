Ein Dank geht von Manuela Rahn an alle Kunden, die ihr zur Eröffnung gratuliert und die bereits den neuen Standort aufgesucht haben. Ebenfalls geht ein Dankeschön an alle beteiligten Firmen. "Ohne mein engagiertes Team hätte der Umzug nicht so reibungslos geklappt", lobt Manuela Rahn ihre Mitarbeiter."Den Kunden gefällt die großzügige Gestaltung und das Ambiente des Haarstudios", sagt Manuela Rahn. Unter Tel. 04183-5215 können Termine vereinbart werden.