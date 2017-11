Haarstudio Pieper: "Willkommen am neuen Standort!"

"Das ganze Team freut sich über den neuen Standort", sagt Friseurmeisterin Manuela Rahn. Seit Dienstag, 14. November, ist das Jesteburger Haarstudio Pieper in der Hauptstraße 12 zu finden. Damit belebt Manuela Rahn mit ihrem Team das Haus neu. Seit 1989 befand sich dort der Salon Baden. Die Friseurin hat einen Teil des Baden-Teams übernommen. "Daher benötigte ich auch mehr Platz. Das Team besteht nun aus zehn Mitarbeitern", sagt Manuela Rahn, die bereits seit 20 Jahren als Friseurin selbstständig ist. Das neue Studio wurde umfassend umgebaut und modernisiert. Dort verfügt das Team nun über 14 Arbeitsplätze.Ein Dank geht an die Stammkunden, die ihr über den Zeitraum die Treue gehalten haben. Im Salon erhalten Damen, Herren und Kinder die gewünschte Frisur. Sämtliche Mitarbeiter bilden sich regelmäßig fort, sodass sie über die aktuellen Trends bestens informiert sind und diese perfekt umsetzen können. Gerne erhalten die Kunden eine Stilberatung, damit die Frisur den eigenen Stil ergänzt.Nach ihrem Mutterschaftsurlaub ergänzt Saneta Salkovic ab Februar 2018 wieder das Team. Sie ist seit 20 Jahren im Haarstudio Pieper tätig. Petra Janascheck ist bereits zehn Jahr im Frisörteam tätig. "Auch allen meinen Mitarbeitern gilt ein Dank für die gute Zusammenarbeit", sagt Manuela Rahn.Mit dem Umzug in die neuen Räume in der Hauptstraße 12 wurde der Verkaufsbereich vergrößert. Der Kunde erhält dort die Haarpflegeprodukte des renommierten Herstellers "Glynt". Der männlichen Kundschaft steht ab sofort die neue Pflegeserie "Graham Hill" von Glynt zur Verfügung. Die neue Pflegeserie ist eine Hommage an den britischen Rennfahrer und Gentleman. Mit Pflege-, Styling- und Shaving-Produkten enthält diese Serie alles, was der moderne Gentleman für seine tägliche Pflege braucht. Die Serie hat zwei feine, elegante und maskuline Duftnoten: Einen aromatischen Duft sowie einen floral-holzigen Duft."Kommen Sie zu uns in die Hauptstraße 12. Wir freuen uns auf Sie", so Manuela Rahn und ihr Team.