"Happy Halloween" im herbstlichen Wildpark

Kürbisschnitzen, Hirschbrunft und Juniortierpfleger-Lehrgang machen den Herbst zum Erlebnis.

Der Herbst ist da und dazu haben auch noch die Herbstferien begonnen. Der Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf hat sich natürlich darauf eingestellt und bietet den ganzen Oktober lang zahlreiche Veranstaltungen an, die diese Jahreszeit zu einem besonderen Erlebnis machen.• Mit dem Herbst hat die Paarungszeit des Rotwildes begonnen. Jetzt gibt der Platzhirsch im Wildpark den Ton an und wirbt um die Weibchen. Unter fachkundiger Führung erleben Besucher am Rotwildgehege das herbstliche Naturschauspiel der Hirschbrunft. Termine sind Freitag, Samstag und Sonntag, 7., 8. und 9. Oktober. Treffpunkt für die etwa einstündige Führung ist jeweils um 17.30 Uhr der Artenschutzpavillon beim Eingang. Die Führung ist im Eintrittspreis mit inbegriffen.• Für Ferienkinder sind die beiden Termine für den Juniortierpfleger-Lehrgang interessant. Jeweils am Mittwoch, 5. und 12. Oktober, von 12 bis 15 Uhr können sich Kinder als Juniortierpfleger versuchen. Wer schon immer wissen wollte, wie es ist, ein Tierpfleger zu sein, der sollte sich einen der begehrten Plätze sichern. Die Teilnehmer helfen bei der Versorgung der Tiere und werfen einen Blick hinter die Wildpark-Kulissen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab acht Jahren. Die Teilnahme kostet jeweils 20 pro Kind inklusive Eintritt. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 04184 - 89 39-15 ist erforderlich.• Gemütlich wird es an den Sonntagen, 9. 16. und 23. Oktober. Jeweils von 13 bis 17 Uhr können sich Kinder unter dem Motto "Happy Halloween" auf Kürbisschnitzen, Kinderschminken und magische Momente mit Zauberhexe "Finsel" freuen.• Das Event-Highlight im Herbst steht dann auch ganz im Zeichen von Kürbis & Co.: Am Sonntag, 30. Oktober, steigt das große Halloween-Familienfest mit Kürbisschnitz-Wettbewerb, Gruselwanderung durch den abendlichen Park und weiteren Aktionen.• Mehr Informationen gibt es im Internet unter