Harmstorf begrüßt die Weihnachtszeit

mum. Harmstorf. Große Vorfreude herrscht derzeit in Harmstorf: Am Samstag, 25. November, findet in und vor der „Alten Schule“ (Schulstraße 3) wieder der beliebte Weihnachtsmarkt statt. Zum dritten Mal wird das vorweihnachtliche Treiben vom Vorstand des Bürgervereins Harmstorf organisiert. Harmstorfer Bürger und andere Anbieter präsentieren zwischen 14 und 18 Uhr an 20 Ständen verschiedene Weihnachtsartikel und Köstlichkeiten. Die Besucher können sich unter anderem auf Adventskränze, Weihnachtsschmuck, Ketten, Armbänder, verzierte Kerzen, Seife, Glasdeko, Töpferarbeiten, Patchwork, gemalte Bilder, Woll- und Filzsachen, Waffeln, Kaffee und Kuchen, Würstchen, Feuerzangenbowle und Punsch freuen. „Wir heißen jeden Besucher willkommen“, sagt Silvia Chislett, Vorsitzende des Bürgervereins Harmstorf.