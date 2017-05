Himmelfahrt im Freien feiern

Zahlreiche Gemeinden laden zu besonderen Gottesdiensten ein / Kinder-Kirchentag in Elstorf.

Zu Himmelfahrt am Donnerstag, 25. Mai, geht es hinaus in die Natur: Die Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hittfeld laden zu Gottesdiensten unter freiem Himmel ein. So auf den Fuchsberg zwischen Rönneburg und Meckelfeld, ans "Sniers Hus" in Seppsensen, vor die Nikodemuskirche in Handeloh, an die Dibbersener Mühle, auf den Hof von Stephan Aldag in Wenzendorf oder ans "Dörphus" in Hörsten. Nach den Gottesdiensten sind die Besucher zum Beisammensein bei Kaffee und Kuchen oder Suppe eingeladen. Erstmals veranstaltet die evangelische Jugend Neu Wulmstorf-Elstorf einen Kinder-Kirchentag zu Himmelfahrt.Ein Überblick:Erstmals organisieren Jugendliche der evangelischen Jugend Neu Wulmstorf-Elstorf einen Kinder-Kirchentag. Für alle Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren wird es rund um die Nicolaikirche von 12 bis 15 Uhr ein buntes Programm geben. "Wir singen, spielen, basteln und hören Geschichten", sagt Diakon Niklas Nadolny. Parallel zum Kinderprogramm sind Eltern und Verwandte zu Kaffee, Getränken und Kuchen eingeladen. Vor dem Kinder-Kirchentag sind die Familien zum gemeinsamen Familiengottesdienst der Gemeinden Elstorf und Neu Wulmstorf in der Nicolaikirche um 11 Uhr eingeladen.Die Kirchengemeinden St. Paulus und St. Johannis aus Buchholz, Martin-Luther-Kirche Holm-Seppensen, Kreuzkirchen-Gemeinde Sprötze, der Kirchengemeinde Bendestorf und der St. Martins-Kirche Jesteburg laden um 11 Uhr zum Gottesdienst unter freiem Himmel ans "Sniers Hus" nach Seppensen ein. Pastor Matthias Geilen (Holm-Seppensen) hält die Predigt. Der Posaunenchor der St. Paulus-Kirchengemeinde spielt.Die St. Andreas-Kirchengemeinde Hollenstedt und die Kirchengemeinde Moisburg feiern Himmelfahrt in Wenzendorf auf dem Hof von Stephan Aldag ("Aldag’s Landpartie", Mühlenstraße 30). Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird von Vikar Sebastian Kühl gehalten. Bei schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in die Scheune verlegt. Im Anschluss gibt es Kaffee und Kuchen.Die Thomas-Kirchengemeinde Klecken und die Kreuzkirchengemeinde Nenndorf feiern gemeinsam um 10 Uhr an der Dibbersener Mühle mit den Pastorinnen Dorothea Blaffert und Katharina Behnke. Gesanglich wird die Veranstaltung vom Frauenchor und dem Männergesangverein Dibbersen sowie der Liedertafel Amphion Klecken unter der Leitung von Martin Wille begleitet. Im Anschluss bietet der Mühlenverein Kuchen, Würstchen, Kaffee und Kaltgetränke. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kreuzkirche Nenndorf statt.Die Johannes-Kirchengemeinde Tostedt, die Maria-Magdalena-Kirchengemeinde Heidenau und die Nikodemus-Kirchengemeinde Handeloh feiern gemeinsam vor der Kirche in Handeloh unter dem Motto "Der Himmel in dir". Der Festgottesdienst beginnt um 11 Uhr- Im Anschluss sind alle Besucher zum Gemeindefest eingeladen. Die Handeloher feiern die 60-jährige Grundsteinlegung ihrer Nikodemuskirche. Es singen die Kirchenchöre und spielen die Posaunenchöre. Für die Kleinen gibt es einen Kindergottesdienst. Ab 12 Uhr beginnt das Gemeindefest mit einem gemeinsamen Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Rund um den Kirchturm wird eine Himmelsreise für Kinder mit Musik, Spiel und Spaß angeboten. Ab 15 Uhr folgt dann ein Konzert.Die Mauritius-Kirchengemeinde Hittfeld und die Meckelfelder Kirchengemeinde feiern unter dem Motto "Dem Himmel nah" auf dem Fuchsberg, einer Anhöhe zwischen Meckelfeld und Rönneburg. Pastorin Imke Schwarz aus Hittfeld und Pastor Peter M. Schwarz aus Meckelfeld halten gemeinsam die Predigt. Für die musikalische Begleitung sorgt der Posaunenchor Fleestedt. Nach dem Gottesdienst gibt es Kaffee, Kuchen und Suppe. Beginn ist um 11 Uhr. Der Fuchsberg ist gut mit dem Fahrrad erreichbar, wer den Bus nimmt, steigt an der Haltestelle Waldquelle aus und geht zu Fuß zum Fuchsberg, für Autos gibt es einige wenige Parkplätze.Die Maschener Kirchengemeinde feiert Himmelfahrt am "Dörphus" in Hörsten, eventuell auch mit Taufen, Beginn ist 10 Uhr. Die Predigt hält Pastorin Sabine Bokies.