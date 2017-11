Jede Menge Interessantes über Hamburg

Bendestorf: Senioren-Wohnsitz Bendestorf |

mum. Bendestorf. Was hat Hamburg Spezielles zu bieten und was hebt die Hansestadt von anderen Städten ab? Diese Fragen beantwortet Diplom-Geograf und Fotograf Wolfgang Senfft im Zuge eines Dia-Vortrags am Dienstag, 14. November, um 15.30 Uhr im Senioren-Wohnsitz Bendestorf (Eichenort 6-12).

Ob Hamburger oder "Quiddje" - die Besucher werden auf einer großen "Stadtrundfahrt" viel Wissenswertes erfahren. Via Leinwand schweben die Zuschauer in die Elbmetropole ein und landen am Flughafen Fuhlsbüttel. Auch die Geschichte kommt nicht zu kurz: Klaus Störtebecker, die Franzosenzeit, der "Große Brand", das Gängeviertel und verschiedene, stadtbekannte Hamburger Originale werden vorgestellt, beziehungsweise beschrieben.

Der Eintritt ist frei, jedoch wird um eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 04183 - 120 gebeten.