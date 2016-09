Jetzt Stand für den Herbstmarkt anmelden

mum. Hanstedt. Die Vorbereitungen für den 66. Hanstedter Herbstmarkt am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober, laufen bereits auf Hochtouren. "Wir freuen uns auf ein tolles Fest bei hoffentlich schönem, herbstlichen Ambiente auf und um den Alten Geidenhof", so Bürgermeister Gerhard Schierhorn und Gemeindedirektor Olaf Muus. Wer Lust hat, mit seinem Stand dabei zu sein, hat jetzt noch die Chance, sich kurzfristig anzumelden. Sowohl für den Samstag, als auch den Sonntag gibt es "noch kleine Lücken".

Für Bewerbungen und Rückfragen wenden sich Interessenten gern an Lena Menke - entweder telefonisch unter 04184 - 80332 oder via E-Mail ab samtgemeinde@hanstedt.de.