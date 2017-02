Kinder erkunden Wald und Wiese

Waldpädagogikzentrum erweitert sein Programm in Ehrhorn und weiht das "Grüne Klassenzimmer" ein.

Das Waldpädagogikzentrum (WPZ) Lüneburger Heide erweitert im Frühjahr mit einem "Grünen Klassenzimmer" sein Angebot für Schulklassen, Kindergärten und andere naturinteressierte Gruppen. Dafür haben die Niedersächsischen Landesforsten stabile Bänke und Tische aus Eichenholz inmitten einer zwei Hektar großen Wildapfelfläche gebaut. Die Obstwiese wird eingerahmt vom Heidewald des Forstamtes Sellhorn, das unter anderem auch Buchholz, Winsen, Tostedt und Rosengarten umfasst, und aus dem auch das Holz für die rustikalen Schulmöbel stammt. Schutz vor Sonne und Regen bietet ab dem Frühjahr ein Wettersegel. Die Fischer-Dürr-Stiftung und die Landesforsten-Stiftung "Zukunft Wald" haben die Sachkosten übernommen.Zertifizierte Wald- und Streuobstpädagogen werden die Besucher in die Lebensräume Obstwiese und Wald einführen, gemeinsam Tiere und Pflanzen erkunden und die Apfelbäume pflegen. "Die Schüler können unsere Wildapfelfläche im Laufe der Jahreszeiten beobachten und selbst Hand anlegen", sagt WPZ-Leiter Knut Sierk. Zusätzlich wird die "Kräutermanufaktur Tausendgrün" das "Wald- und Wiesen-Klassenzimmer" mit seiner besonderen Lage als Veranstaltungsort für Seminare nutzen."In den vergangenen Jahren sind unsere Besucherzahlen erfreulich gestiegen. Deshalb haben wir uns entschlossen, das Programm zu erweitern", erklärt Förster Sierk. Von knapp 4.000 Besuchern im Jahr 2010 ist die Anzahl der Gäste auf rund 19.000 im Jahr 2016 gestiegen. "Besonders Thementage wie beispielsweise unser Familientag im Oktober wurden sehr gut angenommen", freut sich Sierk.• Für Fragen stehen die Mitarbeiter des WPZ Lüneburger Heide gern zur Verfügung - telefonisch unter 05198 - 987120 oder via E-Mail an. Informationen und Termine gibt es auch online unter• Das Waldpädagogikzentrum (WPZ) Lüneburger Heide ist eine Bildungseinrichtung der Niedersächsischen Landesforsten. Es gehört zum Forstamt Sellhorn und liegt inmitten des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide zwischen den Ortschaften Wintermoor und Bispingen. Das "Grüne Klassenzimmer" ist ein FÖJ-Projekt (Freiwilliges Ökologisches Jahr). Das FÖJ bietet jungen Menschen die Chance, ein Jahr lang im Umwelt- und Naturschutz mitzuarbeiten und sich zu orientieren. Tjorven Wittfoht und Katharina Hedder absolvieren seit einem halben Jahr ihr FÖJ in den Landesforsten. Das Forstamt Sellhorn bietet jedes Jahr zwei FÖJ-Stellen an.