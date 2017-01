Konzert und Lesung im „Café Book“

Die Eröffnung des neuen „CaféBook“ in Jesteburg war ein voller Erfolg. Zahlreiche Gäste wollten Valerie Höhne, Susanne Walsleben und Michaela Seehof zu ihrem Start in die Selbstständigkeit gratulieren. Wie berichtet, hat das Trio in einem Teilgebäude des „Sammanns Hus“ ein Café mit Buchhandlung eröffnet. Die Frauen hatten angekündigt, jede Woche zu Lesungen und Konzerten einzuladen. Und sie halten Wort:• Am Freitag, 20. Januar, tritt ab 19 Uhr Celina Block (Foto), eine Singer/Songwriterin aus Hamburg, in Jesteburg auf. „Ihre Stimme ist präzise, entschieden aber auch zart und geht unter die Haut“, schwärmt Michaela Seehof. Celina trägt mit ihrer Gitarre eigene Songs vor, spielt aber auch aktuelle Hits und Klassiker aus dem Bereich Rock/Pop. „Die Leidenschaft und das Einfühlungsvermögen, mit der sie die Lieder interpretiert, lassen einen glauben, man tauche in eine Welt voller Träume und guter Laune ein.“• Am Sonntag, 22. Januar, stellt dann ab 15 Uhr Maria Köllner ihr Buch „Die Lamafrau“ vor.• Der Eintritt ist jeweils frei (ein Hut geht rum).Lesen Sie auch: