Lesung, Gebet und Gesang

Veranstaltungen zum Buß- und Bettag im Kirchenkreis Hittfeld.

Der Buß- und Bettag wird in den 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises am Mittwoch, 16. November, ganz unterschiedlich begangen. Alle Veranstaltungen sind rechtzeitig unter "Gottesdienste im Überblick" auf der Internet-Seitezu finden. Auf vier besondere Angebote möchten Sprecherin Carolin Wöhling gern hinweisen:• Lesung in Fleestedt mit Schauspielerin Friederike Brüheim: Seit vielen Jahren ist es Tradition, dass die Schauspielerin Friederike Brüheim, bekannt aus dem Hamburger Jedermann, am Buß- und Bettag im Gemeindehaus in Fleestedt eine Lesung gibt. Diesmal liest sie aus einem Roman des großen Erzählers Stefan Heym: "Ahasver" ist gesponnen aus einem Netz von Mythen, Legenden und Geschichten. Der Stoff für diesen Roman geht bis ins Mittelalter zurück. Es ist die Geschichte vom "ewigen Juden", der ruhelos auf Wanderschaft ist bis zum Ende der Welt. Ahasvers Reise durch Raum und Zeit ist in Wahrheit die Suche nach Identität, die das Menschengeschlecht umtreibt. Stefan Heym (1913-2001), selbst jüdischer Herkunft und sein Leben lang ein Grenzgänger gewesen zwischen den Welten, versteht es, mit einer Mischung aus Witz, Satire, Poesie und Historie seine Leser in eine phantastische Welt zu entführen und zum Nachdenken anzuregen. Annegret Huber gestaltet den musikalischen Rahmen der Lesung am Flügel. Christuskirche Fleestedt (Westpreußenweg 17).• Andacht mit Chormusik in Nenndorf: Der Klassik-Chor "Cantiamo" unter der Leitung von Kirchenmusikerin Gudrun Scheske gestaltet am Buß- und Bettag eine musikalische Andacht. Der Chor musiziert meditative Stücke, überwiegend aus Taizé, zum Zuhören und Mitsingen. Mit kurzen Texten dazu lädt Pastorin Katharina Behnke zur Besinnung und zum Abendmahl ein. Beginn 19 Uhr in der Nenndorfer Kreuzkirche (Kirchenstraße 1).• Jugendgottesdienst in Elstorf: Die Elstorfer Nicolaikirchengemeinde lädt zum Jugendgottesdienst um 18 Uhr in die Nicolaikirche ein (Lindenstraße 11).• Taizé-Andacht in Bendestorf: Die Bendestorfer Kirchengemeinde lädt zur Taizé-Andacht um 19 Uhr in die Bendestorfer Kirche (Kirchstraße 17).