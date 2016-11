Lichterglanz und Feuerfunken

Jesteburg : Heimathaus |

mum. Jesteburg. Es war eine der beeindruckendsten Veranstaltungen der vergangenen Jahre in Jesteburg! Tausende Kerzen, Fackeln, LED-Lampen und Windlichter tauchten den kleinen Ort in der Nordheide in ein wundervolles Licht. Das Jesteburger Lichtermeer wollten sich viele hundert Besucher nicht entgehen lassen. Und auch 2016 soll sich dieses Spektakel wiederholen. Am Donnerstag, 3. November, werden zwischen 17 und 21 Uhr zahlreiche Schaulustige dicht gedrängt vom Ortseingang an der Bahnbrücke an der Harburger Straße bis hin zur Brückenstraße durch den Ort bummeln und sich vom Lichterglanz faszinieren lassen.

Die Lichter-Premiere fand übrigens schon 2014 statt. Damals beteiligten sich bereits mehr als 20 Geschäfte an der Auftakt-Veranstaltung. Einzige Kritik damals: Der GeWerbekreis wurde nicht beteiligt. Doch statt im Groll zurück zu schauen, suchten die Kaufleute das Gespräch. Heraus kam eine Kooperation, bei der unter anderem das große GeWerbekreis-Netzwerk zum Einsatz kam. Mit Erfolg - an der zweiten Auflage beteiligten sich mehr als 40 Jesteburger Geschäfte. Auch diesmal helfen die Kaufleute wieder, in dem sie die Kosten für Flyer und Plakate übernommen haben.

Besonders gut kam bei den zahlreichen Besuchern im vorigen Jahr an, dass nahezu alle Geschäfte in dem Nordheide-Ort geöffnet hatten und zudem kleine Aktionen für ihre Kunden anboten. Beispielsweise gab es Glühwein-Ausschank, Teeproben und - das kam besonders gut bei den Kindern und Jugendlichen an - Marshmallows durften gegrillt werden.

Spektakuläre Feuer-Show

Es war der Besucher-Magnet während des Lichter-Festes in Jesteburg. Das Feuer-Duo „Flair and Fire“ begeisterte die Besucher mit einer faszinierenden Show. Michael Schröder, Chef des Cafés „Alte Sägerei“, hatte das Duo eingeladen - und damit für den Höhepunkt der Lichtermeer-Veranstaltung gesorgt. „Klar, dass wir auch dieses Jahr wieder dabei sind“, sagt Schröder. Er kündigt eine weitaus spektakulärer Show an als beim letzten Mal. „Crazy Flames“ baden im Funkenregen, jonglieren mit brennenden Hula-Hoop-Reifen und spucken Feuer. Los geht es um 19 Uhr. Bereit ab 17 Uhr backt das „Alte Sägerei“-Team mit Kindern Kekse.