"Malen auf Porzellan" in der Kunststätte

Bossard startet neue Veranstaltungsreihe.



mum. Jesteburg. Am Sonntag, 14. Januar, startet eine neue Veranstaltungsreihe in der Kunststätte Bossard - die "Kunstwerkstätte". Los geht es mit "Malen auf Porzellan". Die "Kunstwerkstätte" ist eine Reihe von monatlich stattfindenden, eintägigen Seminaren für Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren. An dem jeweiligen Sonntag bietet sich zwischen 11 und 17.30 Uhr die Möglichkeit, eine neue künstlerische Technik kennenzulernen oder theoretisches Wissen zu vertiefen. Nach "Porzellanmalen", folgt noch "Seminar zur Farbe", "Aquarellmalerei", "Modellieren in Ton", "Mosaik für Haus und Hof" und "Skulpturen aus Speckstein". Alle Veranstaltungen können einzeln gebucht werden - für 50 Euro (zuzüglich Materialkosten zwischen zehn und 25 Euro).Am 14. Januar startet die Reihe mit dem Kursus "Malen auf Porzellan": Die Künstlerin Alexandra Eicks gibt eine Einführung in die Porzellanmalerei. Auch die Bossards haben ihr Porzellan damals selbst gestaltet. Auf weißem Porzellan werden nach selbst erstellten Vorlagen kleine Kunstwerke entstehen. Die Teilnehmer können dabei wählen, ob sie Tassen, Teller, Schüsseln oder ein komplettes Gedeck bemalen wollen. Eine Anmeldung ist erforderlich.• Weitere Informationen gibt es unter 04183 - 5112 sowie im Internet unter www.bossard.de.