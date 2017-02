„Mehr Veranstaltungen für Senioren“

„Mir sind die Senioren in unserer Gemeinde sehr wichtig“, sagt Heidemarie Nemitz (CDU). „Ich finde, dass wir uns gerade in Bezug auf Aktivitäten für ältere Mitbürger an anderen Gemeinden wie Harmstorf ein Beispiel nehmen können.“Nemitz - selbst 67 Jahre alt und als Immobilienmaklerin immer noch berufstätig - will die Arbeit jedoch nicht auf die Verwaltung abschieben. „Ich möchte selbst aktiv werden und Veranstaltungen für Senioren organisieren“, sagt die Bendestorferin. Jetzt sucht sie Mitstreiter, die sie dabei unterstützen möchten. Nemitz denkt beispielsweise an ein gemeinsames Frühstück oder Ausflüge. „In Bendestorf wohnen weit über 600 Menschen, die älter als 65 Jahre alt sind. Für diese Gruppe muss es mehr Angebote geben“, so Nemitz.• Wer Heidemarie Nemitz unterstützen möchte, kann sich bei ihr unter der Rufnummer 04183 - 5511 melden. „Mir ist besonders wichtig, dass es hier nicht um Partei-Politik geht. Jeder ist willkommen.“