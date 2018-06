"Miteinander - Füreinander": Der VfL Jesteburg stellt sich vor

Jesteburg : Naturbühne Jesteburg |

Ein unterhaltsames und informatives Programm erleben die Besucher am Samstag, 23. Juni, auf dem Sportplatz des VfL Jesteburg (Am Alten Moor). Dort lautet das Motto "VfL und Friends: Miteinander - Füreinander". Der Sportverein, weitere Jesteburger Institutionen wie der Schützenverein und der Landfrauenverein, der TC Jesteburg, die Kita Moorweg, das Kunstnetz Jesteburg, die Oberschule Jesteburg, die Kunststätte Bossard und viele weitere präsentieren sich und ihre Serviceleistungen.

Die Veranstaltung auf dem Sportplatz beginnt um 14 Uhr. Das bunte Programm dauert bis circa 18 Uhr. Danach erfolgt eine Umbaupause auf der Naturbühne, in der es Musik von "Heini, Udo & Co" sowie der Band und dem Chor der Oberschule Jesteburg gibt. Die Schüler tragen das Lied "Zusammen stehen, zusammen gehen" vor.

Ab 19.45 Uhr versammeln sich die Fußballinteressierten zum Public Viewing. Die deutschen Fußballer müssen gegen das schwedische Team gewinnen, um weiter bei der WM in Rußland im Spiel zu bleiben.

Das Programm auf der Naturbühne:

Um 14 Uhr erfolgt die Eröffnung. Danach gibt es: PowerKids, Ballett, Tanz AG der Grundschule, Schulchor der Grundschule, Taijiquan und WingTsun, Indoorcycling mit Musik und Trainer, "Sing Along" mit Mike & Co., "Die Schönen Rosen", "Heini, Udo & Co." und die Oberschulband und Chor.

Auf dem Sportplatz:

15 Uhr: Funinio Mini Turnier, Qi-Gong für jedermann, Shaolin-Kurs für jedermann, Rugby Showtraining; um 17.45 erfolgt der Start zum Mittsommerlauf. Die Streckenlängen betragen 5 und 10 Kilometer. Um 18 Uhr findet ein Walking Football-Turnier statt sowie Walking Football für jeden.

Durchgehende Angebote: Mountainbike-Parcours mit eigenem Fahrrad, E-Bike-Parcours, Ergometer mit Bildschirm, Leichtathletik "Laufen, Springen, Werfen", Badminton, Tischtennis sowie Judo und Tennis

Die Veranstaltung ist kostenlos. Gegen Hunger und Durst gibt es verschiedene Angebote.