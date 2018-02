Neue App für Fußball-Trainer

Niedersächsischer Fußballverband geht bei der Ausbildung neue Wege.

Auf seinem Weg der Digitalisierung hat der Niedersächsische Fußballverband (NFV) einen weiteren Schritt getan. Im Zuge eines vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) subventionierten Projekts wurde eine App rund um das Thema „Qualifizierung“ entwickelt. Die „Trainer-App“ mit allen Neuigkeiten und Terminen zur Fußballtrainer-Ausbildung in Niedersachsen sowie digitalem Lernmodul steht ab sofort kostenlos zum Download bereit. Im Kern besteht die „Trainer-App“, die speziell für Trainer und Funktionsträger der Vereine konzipiert wurde, aus drei Bereichen: der Aus- und Fortbildung, dem Lernmodul sowie der interaktiven „Sportsbar“.„Mit diesem Angebot versorgen wir die Trainer sowie Verantwortlichen unserer Vereine künftig noch schneller und direkter mit den für sie wichtigen Informationen. Dadurch sind wir in der Lehrarbeit noch besser aufgestellt“, sagt Dieter Neubauer, Vorsitzender des Verbandsausschusses für Qualifizierung.Im Themenbereich „Aus- und Fortbildung“ sind über die App etwa alle Termine, Preise und Ansprechpartner zur C- und B-Lizenz-Ausbildung sowie zu Kurzschulungen hinterlegt. Dazu gibt es alles zum Junior-Coach sowie Wissenswertes aus den Bereichen Torwart-Ausbildung und Schiedsrichter. Auch die Anmeldung zu Lehrgängen ist ab sofort direkt über die App möglich. Zudem ist sie auch nach den individuellen Interessen des Nutzers einstellbar. Es gibt etwa die Möglichkeit über Push-Mitteilungen zu freien Lehrgangsplätzen oder anderen Nachrichten aus dem Verbandswesen informiert zu werden.Im zweiten Themenbereich, dem „Lernmodul“, können im Zuge der Trainerausbildung unter anderem die vorgeschriebenen Lernzielkontrollen abgelegt werden. Darüber hinaus können Übungsfragen zur Vorbereitung auf die Lernzielkontrolle beantwortet oder ein Trainer-Quiz zum Trainingsalltag gespielt werden. Ebenfalls können die so genannten Rückmeldebögen der Teilnehmer zu den Lehrgängen als qualitätsverbessernde Maßnahme nun direkt über die App ausgefüllt werden. Abgerundet wird die App von der „Sportsbar“, dem interaktiven Bereich des Programms. Dort haben Nutzer die Möglichkeit, eigene Texte und Bilder zu Veranstaltungen und Spielen ihres Kreises oder Vereines hochzuladen sowie in nach Themen aufgeteilten Gruppen direkt miteinander zu kommunizieren.• Die „Trainer-App“ steht ab sofort zum kostenlosen Download im App-Store bereit - sowohl für Apple- als auch Android-Endgeräte. Zu finden ist sie am einfachsten mit dem Suchbegriff „NFV“. Entwickelt wurde sie im Rahmen der Aktion „1.000 Apps für 1.000 Vereine“ des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) in Zusammenarbeit mit dem Softwareunternehmen vmapit. Über das Programm können sich auch Vereine für die Entwicklung einer eigenen App bewerben. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter http://vereinsapp.sportdeutschland.de.