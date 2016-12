Neujahr durch die Heide

Lüneburger Heide GmbH bietet drei unterschiedliche Wanderungen auf dem „Heidschnuckenweg“ an.

Drei Wanderungen der besonderen Art finden am Neujahrstag, 1. Januar, in der Lüneburger Heide statt. Alles dreht sich um den vom Deutschen Wanderverband zertifizierten Qualitätsweg „Heidschnuckenweg“. Die guten Vorsätze am Schopfe packen können Wanderbegeisterte auf drei aktiv-winterlichen Touren.Geboten werden drei geführte Wanderungen auf verschiedenen Etappen des „Heidschnuckenwegs“. Zwei Wanderungen beginnen um 13 Uhr und eine Wanderung um 14 Uhr. Die Längen variieren zwischen fünf, fünfeinhalb und sieben Kilometern. Somit ist für jedermann eine passende Tour dabei.Gutes Schuhwerk und warme, dem Wetter entsprechende Kleidung sollten nicht fehlen. Die Teilnahmegebühr bei allen drei Führungen kostet elf Euro für Erwachsene und sieben Euro für Kinder. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt.Das sind die drei Wanderungen:• Neujahrswanderung im Wacholderwald Schmarbeck im Naturpark Südheide: Auf dieser Neujahrswanderung durchstreifen die Teilnehmer mit der zertifizierten Waldpädagogin Katrin Riedel einen der schönsten Wacholderwälder Europas und zugleich einen der landschaftlich reizvollsten Abschnitte des Heidschnuckenweges. Riedel wird unterwegs auf zahlreiche Spuren von allerhand Leben in Wald und Heide aufmerksam machen. Beginn: 14 Uhr.Dauer: etwa drei Stunden (sieben Kilometer)Treffpunkt: Wanderparkplatz Schmarbecker Wacholderpark. Zu erreichen über die L 280 zwischen Müden/Örtze und Unterlüß, Abzweig Richtung Schmarbeck und WacholderheideInfos und Anmeldung: Katrin Riedel unter 05052-5429411.• Neujahrswanderung auf dem Heidschnuckenweg zum Wümmequelltal: Wenn die Natur im Winter zur Ruhe gekommen ist, wird eine Neujahrswanderung auf dem Heidschnuckenweg im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide zu einem unvergessenen Erlebnis.Beginn: 13 UhrDauer: etwa zwei Stunden (5,5 Kilometer)Treffpunkt: Großparkplatz Niederhaverbeck, 29646 BispingenInfo und Anmeldung: Bispingen Touristik unter 05194-9879690.• Neujahrswanderung „Winterschönheit Weseler Heide“: Die zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin Friedhild Riebesehl begleitet die Gruppe am Neujahrstag auf dem Heidschnuckenweg durch das Naturschutzgebiet der Weseler Heide.Beginn: 13 UhrDauer: etwa 2,5 Stunden (fünf Kilometer)Treffpunkt: Parkplatz „Zum Weselbach“ (K73) auf der linken Seite von Wesel nach Schierhorn, ungefähre Höhe: Zum Weselbach 27, 21274 WeselInfos und Anmeldung: Friedhild Riebesehl unter 04184 - 666.