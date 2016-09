Oktoberfest bei "Hof&Gut"

Jesteburg : Hof + Gut |

ah. Jesteburg. Wer ein zünftiges Oktoberfest genießen möchte, kann dieses am Sonntag, 2. Oktober, ab 18 Uhr bei "Hof&Gut" in Jesteburg (Itzenbütteler Sod 13) tun. Das Team bietet original bayerische Gerichte an. Die Besucher können leckere Spezialitäten essen und trinken. Für tolle Atmopshäre wird gesorgt.

Das WOCHENBLATT verlost zwei Essen inklusive zwei Freigetränke. Schicken Sie bis Sonntag, 25. September, eine Mail mit dem Stichwort "Hof&Gut" an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Bitte notieren Sie auch Ihre Telefonnummer.