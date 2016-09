Oktoberfest im Autohaus

Jesteburg : Kuhn & Witte |

Ein zünftiges Oktoberfest mit Blasmusik und toller Dekoratioon findet erneut im Jesteburger Autohaus "Kuhn + Witte" statt.

Am Samstag, 24. September, heißt es wieder Dirndl und Lederhosen anziehen und ins Nutzfahrzeugzentrum an die Harburger Straße 25 kommen. Von 11 bis 19 Uhr wird für beste Stimmung in den Räumen des Autohauses gesorgt. Selbstverständlich fehlen die leckeren bayerischen Leckereien wie Weißwurst, Haxen und Oktoberfestbier nicht.

Das Oktoberfest hat im Autohaus "Kuhn + Witte" eine lange Tradition und jedes jahr kommen viele Freunde, um miteinander stimmungsvoll zu feiern.

Eine Neuheit gibt es in diesem Jahr: Es findet eine Tombola statt, die vom Lions-Club Jesteburg ausgerichtet wurde. Die Einnahme aus dem Losverkauf wird dem Verein "Bildungsritter e.V." gespendet.

Bereits am Freitag, 23. September, findet der beliebte Laternenumzug für die Kinder statt. Dieser startet um 19 Uhr am Allerbeeksring 2-12 und führt zum Nutzfahrzeugzentrum an der Harburger Straße 25. Wie in den Jahren zuvor sorgt der Spielmannszug für musikalische Unterhaltung und die Feuerwehr für Sicherheit.