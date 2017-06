Outdoor-Erste-Hilfe für Anfänger

Kurse in Egestorf und Welle: Fit für den Notfall.

Unfälle und Verletzungen auf Reisen und Ausflügen lassen sich nicht vermeiden. Auf Wanderungen, Watt- oder Bike-Touren kann so manches Malheur passieren. Was tun, wenn jemand abseits der Zivilisation verunglückt und einer schnellen Versorgung bedarf? Bei einem Arm- oder Beinbruch wird in der Stadt einfach der Rettungsdienst alarmiert und innerhalb weniger Minuten eilt die ersehnte Hilfe herbei. Doch mitten in der Heide oder in abgelegenen Waldgebieten kann es teilweise Stunden dauern, bis Verletzte aufgefunden werden. Aus diesem Grund bieten die Harburger Johanniter erstmals im Juli und September Outdoor Erste-Hilfe-Kurse für Einsteiger an. Diese zwei- oder dreitägigen Wochenend-Seminare richten sich an Menschen, die aktiv in der Natur unterwegs sind.„Damit man im Ernstfall adäquate Entscheidungen treffen und auch mit wenigen Hilfsmitteln erfolgreich helfen kann, bieten wir diesen Kursus für den Outdoor-Bereich an“, sagt Dorit Schneider-Stegelmann, Bereichsleiterin Erste-Hilfe-Kurse im Regionalverband Harburg. „Daher findet der Kursus auch nicht in einem komfortablen Seminarraum statt, sondern in der freien Natur.“ Das Team der „Realistischen Unfalldarstellung“ der Johanniter wird täuschend echte Verletzungen präparieren und authentische Situationen nachstellen. Die Teilnehmer lernen so unter realen Bedingungen unter anderem, wie man unterkühlte Patienten behandelt, mit Stöcken eine Streckschiene anlegt, eine behelfsmäßige Trage baut und erfolgreich kleinere Verletzungen versorgt. Weitere Inhalte sind die Erste-Hilfe-Ausrüstung für Unterwegs sowie Pflanzen als Helfer und Knotentechniken.• Das sind die Termine:• Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli: „Naturerlebnisbad Aquadies“ in Egestorf; Anmeldeschluss am 23. Juni.• Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. September: Naturcamp „Royal Rangers“ in Welle; Anmeldeschluss am 2. August.• Anmeldung telefonisch unter 040 - 7686662 oder online auf www.johanniter.de/harburg. Die Gebühr (inklusive Verpflegung und Unterkunft) beträgt 160 Euro für den zweitägigen und 215 Euro für den dreitägigen Kursus.