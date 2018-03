"Platt is mien welt" - Yared Dibaba tritt in Jesteburg auf

Jesteburg : Heimathaus |

mum. Jesteburg. Jutta Viercke-Garcia, die Leiterin der Jesteburger Samtgemeinde-Bücherei, ist begeistert: Am Freitag, 23. März, tritt Yared Dibaba um 19.30 Uhr mit seinem Programm "Platt is mien welt" im "Heimathaus" (Niedersachenplatz) auf. "Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, ihn für ein Gastspiel in Jesteburg zu verpflichten." Dibaba ist Autor, Moderator, Schauspieler und Sänger - ein wahrer Entertainer. Dibaba ist der hohe Norden und der tiefe Süden in einer Person: Geboren in Oromia (Äthiopien), aufgewachsen im Oldenburger Land.

Dibaba hat jahrelang als Kaffeetester gearbeitet und führte einen eigenen Kaffee- Videoblog. Die Schauspielschule hat ihm den Schliff für die Bühne gegeben und im Hamburger Konservatorium hat er seine Stimme geschult. Ob am Radiomikrofon oder vor der Fernsehkamera - er liebt das Schnacken. Intim im kleinen Studio auf dem "Roten Sofa", in vielen Talkrunden bei "Die Tietjen und Dibaba", mit Landwirten auf dem Trecker oder mit Showtreppe und einem Millionenpublikum bei der "Traumhochzeit" auf RTL - er fühlt sich überall zu Hause. Dank der plattdeutschen Sendung "Die Welt op Platt" berichtete er "op Plattdütsch" aus der ganzen Welt. Mit seinem Plattdeutschblog "Plattdütsch för Anfänger" ist er selbst ernannter Integrationshelfer für alle, die norddeutsch werden wollen.

• Der Eintritt kostet 15 Euro. Der Vorverkauf ist bereits gestartet. Tickets gibt es im Jesteburger Buchladen (04183 - 5745), in der Jesteburg Touristik (04183 - 5363) und natürlich in der Samtgemeinde-Bücherei (04183 - 974747).