Sonja Gründemann tritt im „Heimathaus“ auf.

Für Open-Air-Veranstaltungen ist die Zeit wohl vorbei. Zumindest zieht es die Mitglieder des Vereins „Naturbühne“ Jesteburg ins warme und trockene „Heimathaus“ (Niedersachsenplatz). Dort findet am Samstag, 4. November, eine musikalische Lesung mit Sonja Gründemann statt. Gemeinsam mit Pianist Markus Schell präsentiert die Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin „Plötzlich Mama“.„Plötzlich Mama“ ist bereits das dritte Soloprogramm aus der Feder von Gründemann. In ihren ersten Programmen suchte sie zunächst „Mr. Right“ und stellte fest, dass sie doch einfach nur „TYPisch FRAU?!“ ist. Nach der Geburt ihrer Tochter war nun klar, dass sie „Plötzlich Mama“ ist. Auf humorvolle Art und musikalische Weise „verarbeitet“ sie ihre Erlebnisse.Gründemann findet sich besonders in den Bereichen Rock, Pop und Musical wieder und genoss zudem eine klassische Gesangsausbildung. Durch diese Vielseitigkeit interpretiert sie jedes Stück auf unwiderstehliche Art und Weise.• Der Eintritt kostet zwölf Euro: Tickets gibt es in der Tourist-Info („Lisa-Kate“), unter www.empore-buchholz.de und an der Abendkasse.