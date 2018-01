„Ranzen-Party“ mit Einkaufsvorteilen

Mode- und Kaufhaus Dittmer lädt Abc-Schützen ein.

Ein Termin für alle Abc-Schützen! Am Samstag, 3. Februar, lädt das Mode- und Kaufhaus Dittmer zwischen 10 und 16 Uhr zu „Dittmers Ranzen-Party“ ein. „Wir präsentieren eine große Auswahl an Schulranzen der Marken Ergobag, Scout und School-Mood“, sagt Kaufhaus-Inhaber Paul Steinkraus. Unterstützt wird das speziell auf die aktuellen Ranzen geschulte Team von Verkaufsrepräsentanten der jeweiligen Lieferanten. „Beratung durch geschulte Mitarbeiter gibt es natürlich immer bei uns“, so Steinkraus. „Jedoch können wir während der Ranzenparty spezielle Einkaufsvorteile gewähren.“Lokale WirtschaftWer nach der ganzen Ranzen-Schau Hunger bekommen hat, gönnt sich leckere Waffeln, die vom Team des DRK-Kindergartens „Alte Schulstraße“ zubereitet werden. Sie werden - ebenso wie Kaffee und Softdrinks - gegen eine kleine Spende angeboten. An einem Basteltisch können Jungen und Mädchen zudem unter Anleitung ihrer Kreativität freien Lauf lassen.