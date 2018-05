Sie haben sich aus Freude an der Musik vor einigen Jahren zusammengefunden: Manfred Broscheit (Gitarre, Gesang), Joachim "Jochen" Klose (Schlagzeug) und Dieter Krüger (Bass) sind die “Manfred Broscheit Band”. Jeder von ihnen spielte bereits in den 1960er Jahren in diversen Pop- und Tanzmusikgruppen. Außerdem komponiert Manfred Broscheit seit Anfang 2000 eigene Lieder und hat 46 davon auf vier CDs veröffentlicht. Ihren nächsten Auftritt bestreitet die "Manfred Broscheit Band" am Pfingstmontag, 21. Mai, ab 12 Uhr auf dem Brookhoff (Lüllauer Dorfstr. 25) in Lüllau. Bei diesem Frühschoppen stehen Schlager, Swing, Rock und Oldies von damals auf dem Programm. Dazu gibt es Klönschnack zur Geschichte der Mühle und für das leibliche Wohl wird gesorgt.• Der Eintritt ist frei. Weitere Infos: www.brookhoff.de