Rock und Balladen mit "Four Roses" in Lüllau

Jesteburg : Dorfkrug am Mühlenteich |

tw. Lüllau. Fans von Open Air-Konzerten sollten sich diesen Termin nicht entgehen lassen: „Four Roses“ bringen am Samstag, 1. Juli, das Freiluft-Gelände beim Dorfkrug am Mühlenteich (Lüllauer Dorfstr. 25) in Jesteburg-Lüllau zum Glühen. Ab 18 Uhr heizt die Leipziger Cover-Rockband dem Publikum mit Rock und Balladen ein. Ihr Repertoire umfasst Klassiker von Pink Floyd, Rolling Stones, U2 und Depeche Mode bis hin zu Metallica, Chili Peppers und Whitesnake sowie aktuelle Stücke von 3Doors Down, Snow Patrol und Mando Diao.

• Eintritt (Abendkasse): 10 Euro.