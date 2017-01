Skiffle-Festival mit Landkreis-Bands

mum. Jesteburg/Hamburg. Große Ehre für "The Old Boys Skiffle Corporation" aus Jesteburg. Die Band um Heinz-Günter Middeldorf tritt am Sonntag, 29. Januar, beim 20. Hamburger Skiffle-Festival in der "Fabrik" in Hamburg-Altona (Barner Straße 36) auf. Los geht es um 11.30 Uhr. "Für Freunde traditioneller Skiffle-Musik mit Teekistenbass und Waschbrett aber auch die, die einen neuen Sound mögen, ist dieses Konzert ein Muss", sagt Middeldorf. Traditionell findet das Festival immer am letzten Sonntag im Januar statt.

Außer den Jesteburgern werden unter anderem noch die "Appeltown Washboard Worms", "Skiffle Train" und "MaCajun" auftreten. Außerdem ist Abi Wallenstein, der "Vater der Hamburger Blues-Szene", als Ehrengast dabei.

• Im Vorverkauf kostet der Eintritt 16 Euro; an der Tageskasse werden 19 Euro fällig. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre sowie Schüler, Studenten und Azubis haben (gegen Vorlage eines Ausweises) freien Eintritt.

• Mehr Informationen gibt es im Internet www.skiffle-festival.de