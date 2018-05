Tag des Hundes mit vielen Aktionen

Einmal im Jahr widmet der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) einen ganzen Tag dem besten Freund des Menschen und würdigt die besondere Rolle von Hunden in der Gesellschaft.Für das Aktionswochenende werden wieder über 350 Aktionen mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten erwartet. Deutschlandweit finden Veranstaltungen statt, bei denen Hunde im Mittelpunkt stehen. Dies können organisierte Spaziergänge, ein "Tag der offenen Tür" auf Hundeplätzen und in Tierarztpraxen, Sportturniere, Hundeausstellungen oder Vorführungen von Diensthunden sein. Alle Besucher, ob mit oder ohne Hund, sind eingeladen, daran teilzuhaben.Die aktuelle Veranstaltungsübersicht gibt es auf www.tag-des-hundes.deSchirmherr des Tags des Hundes ist der diesjährige Botschafter des Hundes, Martin Armknecht. Mit diesem Titel werden Personen aus dem öffentlichen Leben geehrt, die sich durch eine positive Einstellung zum Hund und dem Leben mit Hunden auszeichnen.Vor der Kamera und auf der Bühne ist er ein Vollprofi. Und das ist er auch als Hundemensch. Martin Armknecht verbringt die schönsten Stunden des Tages gemeinsam mit seiner fünfjährigen Labrador Retriever-Hündin Emma. Da der deutsche Schauspieler mitten in Köln lebt, startet der Tag oft mit einer Fahrt hinaus ins Grüne. Durchatmen, die Natur genießen, Emma einfach Hund sein lassen. Natürlich weiß er, was es bedeutet, einen Hund in der Stadt zu halten. Das funktioniert nur, wenn ein rücksichtsvoller Umgang mit anderen Menschen und Hunden, Ordnungssinn und Disziplin für den Hundehalter selbstverständlich sind. Der gebürtige Düsseldorfer, der vom VDH ernannt wurde, weiß genau, was ihm als Botschafter des Hundes besonders am Herzen liegt.Emma ist für ihn das Bindeglied zur Natur. „Ohne sie würde ich niemals regelmäßig bei Wind und Wetter vor die Türe gehen. Mit ihr mache ich das und ich tue es gerne. Hunde sind ein aktiver Beitrag zu unserer Gesunderhaltung. Körperlich und geistig. Sie erhalten uns fit und sorgen für Entspannung im Kopf“, versichert Martin Armknecht, der eine klare Botschaft an alle Hundehalter hat. Für ihn ist es selbstverständlich, die Hinterlassenschaften seines Hundes wegzuräumen. „Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb es nach wie vor viele Hundehalter gibt, die das nicht tun. Niemand möchte Häufchen sehen oder gar hineintreten“, so Armknecht. Es sei doch so simpel Kotbeutel dabei zu haben – in Köln gibt es erfreulicherweise sogar fast überall Spender mit Beuteln – und dann für Sauberkeit zu sorgen, sobald sich der Hund gelöst habe.Auch wenn es um das Thema Hundeerziehung geht, hat Armknecht eine klare Meinung: „Erziehung ist das A und O, um mit einem Hund eine harmonische Beziehung zu führen und sie ist Voraussetzung dafür, dass es nicht zu Konflikten mit der Umwelt kommt. Hunde brauchen klare Regeln, um sich wohl und sicher zu fühlen. Man tut ihnen keinen Gefallen, wenn man ihnen zu viel Freiheit gibt. Ein gut erzogener Hund, der sozialverträglich ist und niemanden belästigt, sollte eine Selbstverständlichkeit sein“.Die Suche nach der richtigen HunderasseHinsichtlich der Wahl des passenden Hundes rät der frisch ernannte Botschafter des Hundes dazu, sich rechtzeitig zu informieren, welche Rasse überhaupt zum eigenen Lebensstil passt. „Wenn man ein eher bequemer Mensch ist, macht es keinen Sinn, sich einen hochaktiven Hund wie einen Border Collie anzuschaffen. Wer viel Sport treibt, sollte hingegen keine Rasse wählen, die da nicht mithalten kann“, so Armknecht. Jede Rasse sei ursprünglich für einen bestimmten Zweck gezüchtet worden. Wenn man den ergründe und dann mithilfe des VDH einen seriösen Züchter suche, sei das die beste Basis für eine tolle Zukunft mit Hund.Für aktiven Hundesport hat der erfolgreiche Schauspieler zu wenig Zeit. Er sucht seine Erfüllung als Hundehalter eher in ausgedehnten Spaziergängen und Naturerlebnissen mit Emma. „Das ist für mich der perfekte Ausgleich zum Leben als Schauspieler. In meinem Beruf geht es ja viel um Äußerlichkeiten und Erfolg – bei Emma und mir geht es nur darum, sich miteinander wohl zu fühlen. Und das tut unendlich gut“, versichert Armknecht.Worin er seine Hauptaufgabe als Botschafter des Hundes sieht? „Darin, meine persönlichen Erfahrungen und meine Freude am Leben mit Hund weiterzugeben. Ich möchte Menschen dazu ermutigen, Zweisamkeit mit einem Hund zu erleben, der optimal zu ihnen passt und sich problemlos in unsere Gesellschaft einfügt. Hunde sollten Freude bereiten und nicht aufgrund von Nachlässigkeiten ihrer Besitzer negativ auffallen. Dann haben wir alle nur Vorteile davon.“