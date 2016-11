Wann fällt die Schule aus?

Die Kreisverwaltung entscheidet, ob die Schulbusse sicher fahren können.

Diese Nachricht hören Kinder im Winter besonders gern: „Aufgrund der extremen Witterungsverhältnisse stellt der Landkreis Harburg die Schulbeförderung ein.“ Übersetzt heißt das nämlich: Es ist schulfrei! Zwar sieht es nach dem ersten kurzen Wintereinbruch derzeit nicht nach „winterfrei“ aus, doch das kann schnell kommen. In extremen Ausnahmefällen können starke Schneefälle mit Schneeverwehungen, überfrierende Nässe, Eisregen oder auch ein Orkansturm zu einer Absage der Schülerbeförderung und zu einem landkreisweiten Ausfall des Unterrichts führen.„Bei extremen Witterungsbedingungen entscheidet die Kreisverwaltung in den frühen Morgenstunden, ob der Unterricht an allen Schulen im Kreisgebiet stattfinden kann“, sagt Landkreis-Sprecher Bernhard Frosdorfer. Falls nicht, werde ein landkreisweiter Schulausfall angeordnet und bis spätestens 6 Uhr morgens im Radio bekanntgegeben. Die Schulen werden per E-Mail informiert.Außerdem setzt der Landkreis Harburg auf digitale Medien, um einen Schulausfall bekannt zu machen. Unter schulausfall.landkreis-harburg.de steht die kostenlose „Schulausfall-App“ der Kreisverwaltung zur Verfügung. Diese WebApp muss nicht heruntergeladen werden, sondern läuft im Browser aller internetfähigen Rechner, Smartphones oder Tablets. Zusätzlich informiert der Landkreis über seine Internetseite www.landkreis-harburg.de und seine offizielle Twitterpräsenz http://twitter.com/LKreis_Harburg Seit Anfang des Jahres bietet die Kreisverwaltung auch eine Schulausfall-App für alle gängigen Smartphones an. Die App kann für iOS und Android ab Version 4 im Apple-App-Store und bei GooglePlay heruntergeladen werden (Suchwort: Nolis Schulausfall). Sobald es etwas Neues zum Thema Schulausfall gibt, werden alle Nutzer per Push-Nachricht informiert.Selbstverständlich informiert die Kreisverwaltung Eltern und Schüler auch telefonisch über einen Schulausfall. Über die Telefonnummer 04171 - 693333 liefert eine Bandansage in den Wintermonaten rund um die Uhr Informationen zum Schulbetrieb - auch wenn der Schulunterricht regulär stattfindet. Die Mitarbeiter der Abteilung Schule/ÖPNV sind bei Bedarf ab 6 Uhr über die Nummern 04171 - 693287, - 693339 und - 693577 erreichbar.Ganz wichtig: Das letzte Wort über den Schulweg haben die Eltern. Auch wenn kein kreisweiter Schulausfall angekündigt wird, können Eltern selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder auf winterlichen Straßen zur Schule schicken. Generell stellen die Schulen auch während eines Unterrichtsausfalls die Betreuung der Schüler sicher, die nicht zu Hause bleiben können und deshalb zur Schule kommen.