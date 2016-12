Weihnachtscocktail mit Britta Focht

„Podium“ lädt zu Punsch und Keksen ein.

„Geschichten, Gedichte und Lieder - Weihnachten einmal ganz anders“ - so preist Britta Focht ihr Programm an. Auf Einladung des Jesteburger „Podiums“ ist die Schauspielerin am kommenden Sonntag, 18. Dezember, ab 15 Uhr zu Gast im „Heimathaus“ (Niedersachsenplatz). Focht liest Werke unter anderem von James Krüss und Hans Scheibner. Dazu wird Nezih Seckin Traditionelles und Modernes am Klavier spielen, Elke Taubner singt. Das alles ist ein wohldosierter Weihnachtscocktail mit Charme und Esprit. Passend zum vierten Advent servieren die „Podiums“-Mitglieder Glühwein. Kaffee und selbst gebackene Kekse.• Der Eintritt kostet zwölf Euro; Jugendliche bis 18 Jahre zahlen fünf Euro und Kinder bis zwölf Jahre sind gratis dabei. Tickets gibt es im Jesteburger Buchladen, bei Slawski in Buchholz sowie unter der Telefonnummer 04183-975900.