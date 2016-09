Zwischen Gott und Kürbis

Die Kirchen im Kirchenkreis Hittfeld laden für Sonntag zu besonderen Gottesdiensten ein.

Mit Kürbis, Kohl, Stroh oder herbstlichen Blumen sind die Kirchen zum Erntedank-Gottesdienst am Sonntag, 2. Oktober, liebevoll geschmückt. In einigen Gemeinden sind die Besucher anschließend noch zum gemeinsamen Essen eingeladen - zur deftigen Kartoffel- oder Kürbissuppe oder zu Kaffee und Kuchen. In Elstorf wird ein plattdeutscher Gottesdienst mit den "Imbeeker Heckenrosen" gefeiert. Hier die Termine der 18 Kirchengemeinden des Kirchenkreises Hittfeld:Die Kirchengemeinde lädt zum Erntedank-Gottesdienst um 10.30 Uhr mit Pastor Dr. Jan Kreuch.Der Gottesdienst mit Abendmahl beginnt um 10 Uhr mit Pastorin Brigitte Bittermann.Lektor Frithjof Borchert hält den Gottesdienst um 10 Uhr.Die Nicolai-Kirchengemeinde lädt für 10 Uhr zum plattdeutschen Gottesdienst. Die "Imbeeker Heckenrosen" werden mit ihrem Leiter Walter Marquardt den gesamten Gottesdienst gestalten. Außer dem Gesang werden die "Heckenrosen" auch Wortbeiträge zum besonderen Thema des Tages leisten.Frauen aus Handeloh schmücken die Nikodemus-Kirche für den Gottesdienst um 10 Uhr mit Pastorin Jennifer Gillner.Pastorin Anke Klindworth hält den Gottesdienst um 10 Uhr in der Maria-Magdalena-Kirche.Pastor Bernhard Kuhlmann hält den Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr in der Mauritiuskirche.Der Gottesdienst mit Pastorin Imke Schwarz beginnt um 10 Uhr.Gottesdienst in der St. Andreaskirche um 10 Uhr mit Pastor Volker Klindworth.Die Martin-Luther-Kirchengemeinde feiert den Erntedank-Gottesdienst um 10 Uhr in der Gutskapelle Holm.Die St. Martin-Kirchengemeinde feiert traditionell den Erntedank-Gottesdienst in der Kapelle am Reindorfer Osterberg um 10 Uhr mit Pastorin Ellen Kasper.Nach dem Gottesdienst um 10 Uhr in der Thomaskirche mit Pastorin Dorothea Blaffert gibt es Kartoffelsuppe für alle Besucher.Die Maschener Friedenskirchengemeinde feiert den Erntedankgottesdienst auf dem Hof Freschenhausen um 10 Uhr, anschließend sind die Besucher zum Kaffee eingeladen (bitte Becher mitbringen).Pastor Martin Engelhardt hält den Erntedank-Gottesdienst in der wunderschön geschmückten Meckelfelder Kirche um 11 Uhr.Der Gottesdienst beginnt bereits um 9.30 Uhr in der Kapelle.Der Familiengottesdienst beginnt um 10 Uhr mit Chor und Kindergottesdienst. Im Anschluss sind alle zum Mittagessen im Gemeindehaus eingeladen.Im Anschluss an den Gottesdienst um 10 Uhr in der Kreuzkirche laden die Landfrauen zum großen Café im neuen Gemeindehaus Nenndorf.In der Lutherkirche beginnt der Familiengottesdienst mit Pastor Dr. Florian Schneider um 10 Uhr mit Taufen. Kinder aus dem Kindergarten und dem Kinderchor wirken mit, anschließend sind alle zur Kürbissuppe eingeladen.Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr in der Kreuzkirche.Um 10 Uhr beginnt in der Johanneskirche der Erntedank-Gottesdienst mit Abendmahl und der Kantorei.