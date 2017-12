Concordia Versicherung in Jesteburg: gemütliches Treffen mit Kunden

Der Inhaber der Concordia Versicherungsagentur (Harburger Straße 4-6, Tel. 04183-500755) lud Kunden, Geschäftsfreunde und Bekannte zu einem vorweihnachtlichen Beisammensein in die Geschäftsräume ein. Dort wurde nicht nur über Versicherungsangelegenheiten gesprochen, sondern bei Punsch, Keksen und leckerer Verköstigung auch über Privates und Neues aus der Region."Ich freue mich, dass so viele Kunden meiner Einladung gefolgt sind. Dieses Treffen in zwanglosem Rahmen wird von vielen gerne genutzt, um sich vor der Adventszeit in aller Ruhe im gemütlichen Rahmen zu treffen und auszutauschen", so Andreas Kroll.