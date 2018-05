Genuss für den guten Zweck

"Stephanus - Café und Backwaren" feiert zehnjähriges Bestehen / Spendenaktion für Familie Büttinghaus.

"Ich möchte mich einfach nur bei meinen vielen Kunden bedanken und nebenbei etwas Gutes tun", sagt Ingeborg Hoffmann. Am morgigen Sonntag, 27. Mai, feiert sie das zehnjährige Bestehen von "Stephanus - Café und Backwaren" in Egestorf. Zwischen 11 und 15 Uhr lädt Ingeborg Hoffmann zu einem kleinen Empfang ein. "Es wird ein paar Leckereien und Sekt oder Saft geben", sagt die Inhaberin. Während die Gäste zu diesen Snacks eingeladen werden, werden die Besucher gebeten, für die leckeren Bratwürste, die frisch vor dem Café gegrillt werden, einen kleinen Betrag zu zahlen. Und das aus gutem Grund: Die Einnahmen kommen Familie Büttinghaus zugute. Seit fast zwei Jahren berichtet unsere Zeitung regelmäßig über das Schicksal von Silke Büttinghaus, die am so genannten Locked-in-Syndrom (LIS) leidet. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, sie ist in ihrem fast bewegungslosen Körper gefangen - bei vollem Bewusstsein. Obwohl die zweifache Mutter Fortschritte macht, ist sie weiterhin auf Unterstützung angewiesen. Die Behandlung und Betreuung ist sehr kostspielig. Aus diesem Grund ist es großartig, dass Unternehmen und Privatpersonen die Familie nach wie vor unterstützen.Zu diesen Menschen zählt nun auch Ingeborg Hoffmann. Außerdem hat sie eine Tombola organisiert. Ein Los kostet ein Euro und zu gewinnen gibt es unter anderem Brötchentüten. Hauptpreise sind Gutscheine für den leckeren Sonntagsbrunch."Stephanus -Café und Backwaren"Hinter der Kirche 4EgestorfTelefon:04175 - 8086699Öffnungszeiten:Montag bis Samstag7 bis 18 UhrSonntag8 bis 18 Uhr• Frühstück wird den ganzen Tag über serviert.• Im Sortiment befinden sich zahlreiche Dinkel-Produkte.• Montag und Donnerstag werden Bio-Brote angeboten.• Auf Bestellung sind auch glutenfreie Brote erhältlich (nur donnerstags).• Jeden dritten Sonntag findet ein großes Frühstücks-Büfett statt (9.30 bis 13 Uhr; 13,50 Euro).• Gern übernimmt das Café das Catering für Seminare und Feiern• Zurzeit bietet das Café leckeres Mövenpick-Eis an.