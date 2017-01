Infos für Schüler aus erster Hand

OTG-Ausbildungsbotschafterin unterstützt bei der Berufsorientierung.

Schulabschluss, und was dann? Jugendliche stehen mit der Beendigung ihrer Schulzeit vor einer großen Entscheidung. Ihnen hierfür zur Orientierung persönliche Erfahrungen mit auf den Weg zu geben, ist die Aufgabe einer Ausbildungsbotschafterin bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Lüneburg-Wolfsburg. Viktoria Schmidke ist eine von ihnen. Sie ist duale Studentin der Betriebswirtschaft im zweiten Studienjahr bei der Ostfriesischen Tee Gesellschaft (OTG). Im November 2016 besuchte sie zwei berufsbildende Schulen in Lüneburg, um den Schülern ihre Eindrücke von der Wirtschaftswelt nahe zu bringen. Eine kleine Teeverkostung diente dazu, ihnen den Arbeitsalltag bei der OTG praktisch zu veranschaulichen. Jetzt wurde die 21-Jährige von der IHK für ihr Engagement mit einem Zertifikat ausgezeichnet.Zur Vorbereitung auf ihre Besuche an den Schulen durchlief Viktoria Schmidke ein professionelles Präsentations- und Moderationstraining bei der IHK Lüneburg-Wolfsburg. Auch die OTG beteiligt sich aktiv an der Initiative, indem sie ihre duale Studentin beispielsweise inhaltlich schult und sie für ihre Einsätze von ihren täglichen Aufgaben freistellt.• Das Lebensmittelunternehmen Laurens Spethmann Holding (LSH) ist ein unabhängiges, in vierter Generation geführtes Familienunternehmen mit Stammsitz in Seevetal. 2015 betrug der Umsatz 468 Millionen Euro. Die Tochterunternehmen sind in Deutschland und europaweit in den Geschäftsbereichen Tee, Riegel, Süßstoffe und Cerealien aktiv. Mit der 1907 gegründeten Ostfriesischen Tee Gesellschaft (OTG) und dem mit 70 Prozent Anteil am Gesamtumsatz wichtigsten Geschäftsfeld Tee, ist die LSH laut eigenen Angaben in Deutschland führender Teeanbieter. Europaweit beschäftigt die LSH 1.130 Mitarbeiter, davon 970 in Deutschland.