Jork : Blütenfest |

Mit einem spektakuären Programm, der Verabschiedung der Blütenkönigin Hilke Lösing und Krönung ihrer Nachfolgerin, mit Bühnenshows und Blütenkorso feiert die Werbegemeinschaft Jork das traditionelle Blütenfest in Jork am kommenden Wochenende, 6. und 7. Mai. Das ist das Programm



Samstag 6. Mai

Bühne am Rathaus



11 Uhr: Eröffnung des Blütenfestes mit den Estetaler Harmonikas

12 Uhr: Trachtentanz mit der Altländer Trachtengruppe und Gästen

13 Uhr: Krönungszeremonie,

Verabschiedung und Krönung der Blütenkönigin

14 Uhr: Tanzvorführungen der Tanzschule Thimm

14.45 Uhr: Pause auf der Bühne/Blütenkorso

15.30 Uhr: Altländer Shantychor

16.30 Uhr: Tanzvorführungen der TUS-Jork

17.30 Uhr: Musik der Spielmannszüge

18.30 Uhr: Ronny Wilson

19.30 Uhr: Sambawerk

20.30 Uhr: Mofa 25

22 Uhr: Feuerwerk

22.30 Uhr: Mofa 25

0.00 Uhr: Ende des Samstag-Programms



Bühne Bürgerei

11 Uhr: Frühschoppen mit Rock die Straße

14.45 Uhr: Pause auf der Bühne/Blütenkorso

15.30 Uhr: Trachtentänze mit der Altländer Trachtengruppe und Gästen



Sonntag 7. Mai

Bühne am Rathaus

10 Uhr: Open-Air Gottesdienst

10.30 Uhr: Blasorchester Altes Land

11.30 Uhr: Der kleine Tag (RZ) Kindertheatergruppe St. Matthias

12.30 Uhr: Altländer Trachtengruppe

13.30 Uhr: Showband Jork

14.15 Uhr: Tanzschule Thimm

15 Uhr: Altländer Shantychor

16 Uhr: Stadtorchester Buxtehude

17Uhr: De grooten Görn ut Stood, Plattdeutscher Chor

18 Uhr: Ende des Blütenfestes



Bühne Bürgerei

11 Uhr: Frühschoppen mit den Appeltown Washboard Worms

14.30 Uhr: Trachtentänze mit der Altländer Trachtengruppe