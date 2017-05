Die Gilde lädt zum Schützenfest nach Estebrügge ein

Jork : Schützenfest |

Nach vielen erfolgreichen Wettkämpfen feiert die Schützengilde Estebrügge am kommenden Wochenende ihr traditionelles Schützenfest, zu dem auch Gäste herzlich eingeladen sind. Schützenkönig Frank Meyer, Damenkönigin Monika Köpke und das Jungschützenkönigspaar Rasmus Rohland und Nadine Neukirch lassen sich noch einmal feiern, bevor am Sonntagabend ihre Nachfolger proklamiert werden.



Das ist die Festfolge:

Donnerstag, 25. Mai, Himmelfahrt 25. Mai, Kinderschützenfest

13.30 Uhr: Versammeln der Kinderschützen bei Heinrich Peter Osse Moorende 37,

14 Uhr: Abmarsch zum Schützenplatz über Steinweg und Neue Straße

14.30 Uhr: Konkurrenzschießen auf allen Ständen, sowie Schießen Bester Mann und Ausmarschscheibe

15 Uhr: Königsschießen, Vogelstechen, Schießen „Beste Kinderdame“

15.30 Uhr: Kinderprogramm im Festzelt

19 Uhr: Proklamation der Kinder-Würdenträger

20 Uhr: Proklamation des Vogelkönigs der Jungschützen, anschließend Tanz im Festzelt mit DJ Frank





Samstag, 27. Mai, Schützenfest

13 Uhr: Festumzug ab Ortsmitte Estebrügge. Marschroute: Estebrügger Str., Moorende, Estebrügger Straße bis Hinterstraße, zurück über Steinweg, Neue Straße, Schützenplatz.

14 Uhr: Konkurrenzschießen auf allen Ständen

14.15 Uhr: Schießen Jungschützenkönigin, Jungschützenkönig, Damenkönigin, Bester der Jüngsten, Beste Dame, Bester Mann und Ausmarschscheibe, anschl. König der Jungschützenkönige, Königin der Damenköniginnen

15 Uhr: Schießen Beste/r der Spielleute

21 Uhr: Proklamation Damenwürdenträger, Fanfarendrumbandwürdenträger, Bester Mann und Jungschützenwürdenträger; anschließend Tanz im Festzelt mit DJ Hennes - freier Eintritt, Happy Hour von 21.30 bis 23 Uhr



Sonntag, 28. Mai, Schützenfest

9.30 Uhr: Zeltgottesdienst mit den Einwohnern des Kirchspiels Estebrügge

11 Uhr: Antreten der Gilde am Schützenplatz und Ausmarsch über Buxtehuder Straße – Estebrügger Str. zum Abholen des Königs beim Vereinslokal Holst, anschließend Abmarsch über Estebrügger Str., Steinweg, Neue Str. zum Schützenplatz

12 Uhr: Gemeinsames Essen im Festzelt

13.45 Uhr: Königsschießen. Abgabe der Schießkarten bis spätestens 15 Uhr

14 Uhr: Konkurrenzschießen auf allen Ständen bis 17 Uhr

19.10 Uhr: Antreten der Mitglieder am Schützenplatz zum Einmarsch ins Zelt

19.15 Uhr: Proklamation der Damenkönigin 2017, des Schützenkönigs 2017 und des Bürgerkönigs 2017 anschließend Festball im Festzelt mit Sound Set Germany