Gelungener Herbstmarkt Estebrügge: "Unser Dorf ist zusammengewachsen"

Schubkarren-Rennen, Entenrennen, Aal-Knobeln und vieles mehr. Am vergangenen Wochenende lockte der Estebrügger Herbstmarkt zahlreiche Besucher ins schmucke Dorf mit der blauen Drehbrücke. Über ein gelungenes Fest freuten sich ganz besonders Michael Göthert und Dörte Harms vom frisch gegründeten Verein "Brücken-Bäckerei" sowie Carola Siemers und Peter Lühmann vom Heimatverein von der Est, der in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen feiert. "Wir haben hervorragend zusammen gearbeitet, es sind tolle Synergien entstanden", so Lühmann. Dass das Team der Brücken-Bäckerei die Besucher mit Kaffee, Kuchen und Torten bewirtete, kam super an. "Unser Dorf ist richtig zusammengewachsen", sagt Dörte Harms.