Kommt den Nikolaus wecken: Stimmungsvoller Budenzauber im Ortskern von Jork

Jork : Nikolausmarkt |

Am Glühweinstand feiern und den Nikolaus treffen: Der traditionelle Nikolausmarkt in Jork lockt am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, mit toller Stimmung, einer festlichen Budenmeile und einem stimmungsvollen Programm in die Bürgerei im Ortskern. Eröffnet wird der Markt am Samstag um 15 Uhr durch Bürgermeister Gerd Hubert. Die Werbegemeinschaft Jork schenkt Glühwein und Diekpedder aus. Die Kindertagesstätten Am Fleet, Hand in Hand und St. Nicolai verkaufen Selbtgenähtes und Gebasteltes, außerdem Belgische Waffeln, Cake Pops und Popkorn. Der Erlös kommt den Kindertagesstätten zugute. Zudem werden die Besucher kulinarisch von Kathrins Genusswelt und dem Fährhaus Kirschenland versorgt.

Eine Besonderheit des Nikolausmarktes ist auch der lebendige Adventskalender am Samstag, 18.30 Uhr. Im Anschluss, 19.30 bis 22 Uhr, wird dann mit Live-Musik von Gerrit Hoss, Musiker, Autor und NDR-Moderator, gefeiert. Bekannt wurde Gerrit Hoss unter anderem durch seinen Song „In Hamburg verliebt“.

Am Sonntag, 12 Uhr, beginnt der Trubel erneut auf dem Nikolausmarkt und vor allem die Familien mit Kindern sollten sich bald einfinden. Denn um 13 Uhr wird der Nikolaus geweckt. Außerdem dürfen die Kinder an diesem Tag kostenlos Karussell fahren und die Freiwillige Feuerwehr bietet Rundfahrten mit dem Feuerwehr-Oldtimer „Oma“ an. Von 12 bis 16 Uhr laden die Tagesmütter, das Familienservice-Büro und Lucy Vollmer zum weihnachtlichen Basteln ein. Von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr sorgt die Jazz

Dance Abteilung vom TUS Jork unter Leitung von Lucy Vollmer für Stimmung. Im Anschluss wird um 16.15 Uhr ein Kinderfahrrad verlost, das von der Sparkasse Stade-Altes Land gesponsert wird. Um 17 Uhr findet der Gottesdienst „Zwischen Torte und Tatort“ statt.



Nikolausmarkt in Jork

Bürgerei

Samstag, 9. Dezember, ab 15 Uhr

Sonntag, 10. Dezember, ab 12 Uhr



Das Programm auf einen Blick

Samstag, 9. Dezember,

15 Uhr: Eröffnung des Nikolausmarktes

16 bis 18.30 Uhr: weihnachtliche Musik

18.30 Uhr: lebendiger Adventskalender

19.30 bis 22 Uhr: Live Musik mit Gerrit Hoss



Sonntag, 10 Dezember

12 Uhr: Eröffnung des Nikolausmarktes

12 bis 16 Uhr: Weihnachtliches Basteln

15.30 Uhr: Tus Jork Jazz Dance

16.15 Uhr: Verlosung Kinderfahrrad

17 Uhr: Gottesdienst "Zwischen Torte und Tatort" Das Programm auf einen Blick