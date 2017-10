Laterne laufen mit Musik: Umzug mit der Showband Jork

Jork : Rathausplatz |

Zum neunten großen Laternenumzug lädt die Showband Jork alle Kinder und ihre erwachsene Begleitung am Samstag, 28. Oktober, ein. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Rathausplatz Jork. "Der Umzug wird immer super besucht, wir rechnen wie in den Vorjahren mit rund 300 Teilnehmern", sagt Mirko Burfeindt, Pressewart der Showband Jork, die den Umzug musikalisch begleitet. Vor und nach dem Laternelaufen wird auf dem Rathausplatz für das leibliche Wohl gesorgt, außerdem bieten die Organisatoren dort ab 17.30 Uhr jede Menge Kinderspaß mit Hüpfburg, Kinderschminken und Glücksrad an. Kinder, die gerne basteln, werden mit etwas Glück beim Laternenlaufen belohnt: Die Sparkasse Stade-Altes Land prämiert wie in den Vorjahren die zehn schönsten selbstgebastelten Laternen mit tollen Preisen.

Wer gerne selbst musizieren möchte, kann die Gelegenheit gleich nutzen, mit den Mitgliedern der Showband ins Gespräch zu kommen. Die rund 80 Mitglieder vom Grundschulkind bis zum Senior lernen und spielen die Brass-Instrumente (Blechblasinstrumente) Trompete, Mellophone, Bariton, Cornett und Contra sowie die Drum-Instrumente Snare-Drum, Bass-Drum, Quint, Symbals und Rassel. Während im Hauptzug besonderer Wert auf die qualifizierte Musikausbildung nach Noten gelegt wird, macht der Ü18-Musikzug in erster Linie Partymusik und stellt die Geselligkeit in den Vordergrund. In beiden Abteilungen herrscht auch über die Musik hinaus ein starker Zusammenhalt, so dass die Mitglieder und ihre Familien auch öfter ihre Freizeit miteinander verbringen und gemeinsam etwas unternehmen. Dazu gehören z.B. Besuche des Heideparks Soltau, der Eislaufdisco in Harsefeld, des Wildparks Schwarze Berge und vieles mehr.

Zusätzlich zum Laternenumzug tritt die Showband tritt die Showband Jork rund 15 bis 20 Mal im Jahr auf und kann gerne gebucht werden unter anderem für Schützen- und Straßenfeste, Geburtstage und andere Veranstaltungen.





Laternenumzug

am Samstag, 28. Oktober,

Treffpunkt: 19 Uhr

Rathausplatz Jork





Diese Strecke legt der Laternenumzug zurück: Rathausplatz, Zum Gräfenhof, Marschdamm, Altländer Markt, Lessingstraße, Schulstraße, H.-P.-Siemens-Weg, Lange Reihe, Schulstraße, Marschdamm, Zum Gräfenhof und Rathausplatz Der Weg des Umzugs Die Showband Jork probt in ihrem Trainingsraum über dem REWE-Markt im

Zentrum in Jork (Eingang vom Rewe-Parkplatz, Zum Gräfenhof) sowie in der Festhalle Jork. Die Trainingszeiten des Hauptmusikzug sind montags und mittwochs wöchentlich

wechselnd von 18 Uhr bis 21.30 Uhr, des Ü18-Musikzugs alle zwei Wochen donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Ansprechpartner ist der Erste Vorsitzende Mirco Höft, ( 0171-839790. Trainingszeiten der Showband