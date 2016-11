Jork : Nikolausmarkt |

Punsch trinken, Knusperhäuschen bauen und bei der Verlosung ein Kinderfahrrad gewinnen: Zum traditionellen Nikolausmarkt in Jork lädt die Werbegemeinschaft am Samstag und Sonntag, 3. und 4. Dezember in die Bürgerei ein. Vor der stimmungsvollen Kulisse der historischen Fachwerkhäuser präsentieren sich zahlreiche Stände mit Leckereien, weihnachtlicher Dekoration und Geschenk­ideen. Die Werbegemeinschaft Jork sorgt gemeinsam mit den Elternvertretern der Kindertagesstätten „Hand in Hand“, „St. Nikolai“ und „Am Fleet“ für das leibliche Wohl der Gäste. Der Höhepunkt für die Kinder ist mit Sicherheit das Wecken des Nikolaus‘ am Sonntag. Aufgrund der Geschichte des Alten Landes handelt es sich hierbei um den holländischen Nikolaus „Sinta Claas“. Denn es waren vor allem holländische Siedler, die das Alte Land kultiviert haben.

Wie in den Vorjahren lädt die Freiwillige Feuerwehr Jork am Sonntag zu Rundfahrten mit dem ihrem Oldtimer „Oma“ ein.



Das Programm:

Samstag, 3. Dezember

16 Uhr: Eröffnung des Nikolausmarktes, anschließend weihnachtliche Live-Musik

18.30 Uhr: lebendiger Adventskalender

19 Uhr: Pop & Chor mit Susanne Wegener



Sonntag, 4. Dezember

12 Uhr Eröffnung

13 Uhr: Nikolauswecken

ab 14 Uhr: Tus Jork Jazz, Tanzvorführungen und Tanzen für Klein und Groß zum Mitmachen

16.15 Uhr: Verlosung Kinderfahrrad, das von der Sparkasse Stade Altes Land gestiftet wird