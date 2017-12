Jork : Zigarrenmacherhaus |

bo. Jork. Für Besucher des Nikolausmarktes am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, in Jork lohnt sich ein Abstecher zum Zigarrenmacherhaus: In dem kleinen historischen Gebäude am Fleet stellt das Künstler-Duo "2erlei" an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr Malerei mit dem Titel "Starke Farben - Sanfte Töne" aus.

Regina Lieder-Schönn und Dagmar Schwientek möchten mit ihren ausdrucksstarken, größtenteils abstrakten Bildern den Betrachter zum Innehalten anregen. Mit Freude am Experimentieren verleihen sie mit Pinsel, Farbe und verschiedenen Materialien ihren inneren Impulsen künstlerisch Ausdruck.