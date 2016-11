bo. Jork. Die Band "Le Clou" holt die Musik aus den Sümpfen des Mississippi-Deltas nach Jork. Die Gruppe spielt am Freitag, 25. November, um 20 Uhr im Hotel Altes Land, Schützenhofstraße 16, "Cajun Swamp Groove", einen ausdrucksstarken Südstaaten-Sumpf-Rock 'n' Roll mit französischem Esprit. Cajun hat seinen Ursprung in der Musik der französischen Auswanderer, die sich im 18. Jahrhundert in Louisiana (USA) niederließen.Die Band "Le Clou" hat mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung inzwischen Kultstatus. Die fünf Musiker beherrschen mehr als 30 Instrumente. Ihr Konzert im vergangenen Jahr war in Jork so schnell ausverkauft, dass der Verein "Lust auf Kultur" die Gruppe wieder für ein Konzert verpflichtet hat.• Karten für 14 Euro plus Vorverkaufsgebühr gibt es nur bei "Lust auf Kultur" in Jork, Breiter Ort 2, Tel. 04162 - 911395, im Internet auf www.lustaufkultur-jork.de