Jork : St. Nikolai-Kirche in Borstel |

bo. Jork-Borstel. Ein festliches Adventskonzert erklingt am Sonntag, 17. Dezember, in der St. Nikolai-Kirche in Borstel. Unter dem Titel "Canto e flauto" bereiten vier Solisten den Besuchern um 17 Uhr in der mit Kerzenlicht erhellten Kirche eine Stunde der Besinnung mit Vorfreude auf das Fest.

Annegret Holtgräve-Diercks (Sopran), Dr. Gerhard Diercks (Bass), Sabine Böshagen (Blockflöte) und Yumiko Stüve (Klavier) bieten adventliche und weihnachtliche Arien und Lieder, u. a. von Telemann, Bach, Händel und Reger, dar..

• Eintritt frei; um Spenden wird gebeten.